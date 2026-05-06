Nuit des musées : Atelier Light Painting, Musée Jules Verne, Nantes
Nuit des musées : Atelier Light Painting, Musée Jules Verne, Nantes samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées : Atelier Light Painting Samedi 23 mai, 19h00, 19h45, 20h30, 21h15, 22h00 Musée Jules Verne Loire-Atlantique
Gratuit // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Un atelier pour grands et petits, pour découvrir la magie du light painting : dessinez votre propre constellation et figez la lumière en mouvement.
Durée : 30 minutes
à 19h, 19h45, 20h30, 21h15, 22h
Sur inscription uniquement, au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33.
Musée Jules Verne 3 Rue de l’Hermitage, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240697252 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240414233 »}]
Un atelier en famille pour découvrir la magie du light painting : dessinez votre propre constellation et figez la lumière en mouvement.
© Musée Jules Verne / Nantes Métropole
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