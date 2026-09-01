France GALL Michel BERGER l’hommage Joué-lès-Tours
jeudi 24 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
France GALL Michel BERGER l’hommage
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Plongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française.
Événement exceptionnel, Fabienne Thibeault, figure emblématique de Starmania, rejoint la tournée en tant que grand témoin.
Plongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française.
Événement exceptionnel, Fabienne Thibeault, figure emblématique de Starmania, rejoint la tournée en tant que grand témoin. Séduite par la qualité et l’authenticité de cet hommage, elle partage sur scène ses souvenirs de Michel Berger, France Gall et Daniel Balavoine, offrant au public un témoignage rare et profondément émouvant sur ceux avec qui elle a vécu l’une des plus belles aventures de la chanson française.
Porté par Sandra Battini et Philippe Tailleferd, les deux voix du célèbre tribute Covertramp, accompagnés de musiciens d’exception, ce spectacle fait revivre avec émotion, fidélité et énergie toute la richesse de l’œuvre de ce duo légendaire. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Dive into the heart of the mythical world of France Gall and Michel Berger, two iconic figures of French music.
In a special event, Fabienne Thibeault, an iconic figure from Starmania, joins the tour as a special guest.
L’événement France GALL Michel BERGER l’hommage Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
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