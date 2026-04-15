France Num au salon GO Entrepreneurs, Paris La Défense Arena, Nanterre

France Num au salon GO Entrepreneurs 15 et 16 avril Paris La Défense Arena Hauts-de-Seine

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T08:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T08:30:00+02:00 – 2026-04-16T17:30:00+02:00

Un stand pour passer à l’action

Vous avez un projet numérique ? Une question ? Une problématique à résoudre ?

Passez nous voir sur le stand France Num : nos équipes sont là pour vous accompagner, vous orienter et vous aider à faire du numérique un levier de développement pour votre entreprise.

Sur le stand France Num, vous pourrez :

Échanger avec des experts pour faire le point sur votre situation

Identifier les outils numériques adaptés à votre activité

Découvrir des solutions concrètes pour votre entreprise

Vous informer sur les aides financières disponibles

Être orienté vers des Activateurs France Num près de chez vous

L’objectif : vous aider à passer à l’action rapidement, avec des conseils clairs et personnalisés.

Paris La Défense Arena Paris La Défense Arena, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.go-entrepreneurs.com/fr/paris »}]

Les 15 et 16 avril 2026, France Num sera de retour au Salon GO Entrepreneurs à Paris, l’événement incontournable pour les entrepreneurs, dirigeants de TPE et PME, indépendants et porteurs de projet. Transformation numérique Intelligence artificielle