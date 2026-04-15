France Num au salon GO Entrepreneurs, Paris La Défense Arena, Nanterre
France Num au salon GO Entrepreneurs, Paris La Défense Arena, Nanterre mercredi 15 avril 2026.
France Num au salon GO Entrepreneurs 15 et 16 avril Paris La Défense Arena Hauts-de-Seine
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T08:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T08:30:00+02:00 – 2026-04-16T17:30:00+02:00
Un stand pour passer à l’action
Vous avez un projet numérique ? Une question ? Une problématique à résoudre ?
Passez nous voir sur le stand France Num : nos équipes sont là pour vous accompagner, vous orienter et vous aider à faire du numérique un levier de développement pour votre entreprise.
Sur le stand France Num, vous pourrez :
- Échanger avec des experts pour faire le point sur votre situation
- Identifier les outils numériques adaptés à votre activité
- Découvrir des solutions concrètes pour votre entreprise
- Vous informer sur les aides financières disponibles
- Être orienté vers des Activateurs France Num près de chez vous
L’objectif : vous aider à passer à l’action rapidement, avec des conseils clairs et personnalisés.
Paris La Défense Arena Paris La Défense Arena, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.go-entrepreneurs.com/fr/paris »}]
Les 15 et 16 avril 2026, France Num sera de retour au Salon GO Entrepreneurs à Paris, l’événement incontournable pour les entrepreneurs, dirigeants de TPE et PME, indépendants et porteurs de projet. Transformation numérique Intelligence artificielle
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