François Gremaud Mon Frère Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

François Gremaud Mon Frère

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 19:00:00

fin : 2026-12-04 20:45:00

Date(s) :

2026-12-03 2026-12-04 2026-12-05

Christian n’a pas besoin de mots pour dire. Sur scène, son histoire s’invente en langue des signes, sous le regard tendre et pudique de son frère, le metteur en scène et comédien François Gremaud.

Christian est sur scène. Il joue Christian, un homme sourd. Parfois il joue François, son frère, metteur en scène du spectacle, et d’autres figures encore. Ensemble, ils rejouent une histoire fraternelle et politique celle d’un monde où la Langue des Signes éclaire le silence et fait voir et entendre autrement. Car ici, l’empêchement n’est pas une limite, mais un espace d’invention. A travers le dialogue entre le visible et l’audible, Christian et François partagent un spectacle où la différence devient puissance, et la résistance, une joie possible.

Informations pratiques

Spectacle surtitré en français.

Durée 1h45 estimée.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement François Gremaud Mon Frère Brest a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue