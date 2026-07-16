François Guedon – Aux urnes et caetera, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

François Guedon – Aux urnes et caetera 10 – 12 septembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 21€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T21:00:00+02:00 – 2026-09-10T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:15:00+02:00

Vous êtes sereins vous pour 2027 ? François Guédon : non. Et il se pose des questions.

Et si l’extrême droite créait un permis d’être français ?

Et si le centre mettait en place une formation marketing pour les clochards ?

Et si la gauche nationalisait CNEWS ?

Et surtout : qui sont ces gens qui mangent du beurre doux ?

Armé de son sens du verbe et de son impertinence, François Guédon vous propose de naviguer dans l’océan de contradictions françaises, au moins aussi nombreuses que ses fromages.

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8167-francois-guedon-aux-urnes-et-caetera-septembre-2026.html »}]

Après “Le Procès Guédon” qu’il a joué à Paris au Palais des Glaces mais aussi partout en France, en Belgique et même en Suisse, François Guédon revient avec un nouveau spectacle.