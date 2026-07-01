Marche nordique tous publics aux Gayeulles, Parking de la piscine des Gayeulles, Rennes

jeudi 16 juillet 2026 · Parking de la piscine des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Marche nordique tous publics aux Gayeulles 16 – 28 juillet Parking de la piscine des Gayeulles Ille-et-Vilaine

Libre (bâtons de marche nordique fournis par le coach)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:00:00+02:00

☀️ Cet été, boostez votre capital santé avec la marche nordique !

Vous cherchez une activité conviviale, tonifiante et en plein air pour rythmer votre été ? Rejoignez nos ateliers de marche nordique au cœur du magnifique parc des Gayeulles !

Plus dynamique que la randonnée classique, la marche nordique utilise des bâtons spécifiques pour propulser le corps vers l’avant, permettant de solliciter 80% des muscles, tout en préservant vos articulations. C’est le sport bien-être par excellence !

Infos pratiques

Quand ? De 10h à 11h : Mardi 21, 28 juillet et jeudi 16 et 23 juillet.

Durée : 1 heure (échauffements et étirements inclus).

Lieu de rendez-vous : Parking de la piscine des Gayeulles.

Pour qui ? Accessible à tous ! Que vous soyez grand débutant, sportif du dimanche ou marcheur aguerri, le rythme est adapté pour que chacun y trouve son plaisir.

Parking de la piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles, Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Séances de marche nordique accessibles à tous !