Marche nordique tous publics aux Gayeulles, Parking de la piscine des Gayeulles, Rennes
jeudi 16 juillet 2026 · Parking de la piscine des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
Marche nordique tous publics aux Gayeulles 16 – 28 juillet Parking de la piscine des Gayeulles Ille-et-Vilaine
Libre (bâtons de marche nordique fournis par le coach)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:00:00+02:00
☀️ Cet été, boostez votre capital santé avec la marche nordique !
Vous cherchez une activité conviviale, tonifiante et en plein air pour rythmer votre été ? Rejoignez nos ateliers de marche nordique au cœur du magnifique parc des Gayeulles !
Plus dynamique que la randonnée classique, la marche nordique utilise des bâtons spécifiques pour propulser le corps vers l’avant, permettant de solliciter 80% des muscles, tout en préservant vos articulations. C’est le sport bien-être par excellence !
Infos pratiques
Quand ? De 10h à 11h : Mardi 21, 28 juillet et jeudi 16 et 23 juillet.
Durée : 1 heure (échauffements et étirements inclus).
Lieu de rendez-vous : Parking de la piscine des Gayeulles.
Pour qui ? Accessible à tous ! Que vous soyez grand débutant, sportif du dimanche ou marcheur aguerri, le rythme est adapté pour que chacun y trouve son plaisir.
Parking de la piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles, Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Séances de marche nordique accessibles à tous !
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