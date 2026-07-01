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Marche nordique tous publics aux Gayeulles, Parking de la piscine des Gayeulles, Rennes

jeudi 16 juillet 2026 · Parking de la piscine des Gayeulles · Rennes

Marche nordique tous publics aux Gayeulles, Parking de la piscine des Gayeulles, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Parking de la piscine des Gayeulles
Adresse
15 avenue des Gayeulles, Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Libre (bâtons de marche nordique fournis par le coach)

Marche nordique tous publics aux Gayeulles 16 – 28 juillet Parking de la piscine des Gayeulles Ille-et-Vilaine

Libre (bâtons de marche nordique fournis par le coach)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:00:00+02:00

☀️ Cet été, boostez votre capital santé avec la marche nordique !

Vous cherchez une activité conviviale, tonifiante et en plein air pour rythmer votre été ? Rejoignez nos ateliers de marche nordique au cœur du magnifique parc des Gayeulles !

Plus dynamique que la randonnée classique, la marche nordique utilise des bâtons spécifiques pour propulser le corps vers l’avant, permettant de solliciter 80% des muscles, tout en préservant vos articulations. C’est le sport bien-être par excellence !

Infos pratiques
Quand ? De 10h à 11h : Mardi 21, 28 juillet et jeudi 16 et 23 juillet.

Durée : 1 heure (échauffements et étirements inclus).

Lieu de rendez-vous : Parking de la piscine des Gayeulles.

Pour qui ? Accessible à tous ! Que vous soyez grand débutant, sportif du dimanche ou marcheur aguerri, le rythme est adapté pour que chacun y trouve son plaisir.

Parking de la piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles, Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Séances de marche nordique accessibles à tous !

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