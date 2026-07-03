François Hien, Léa Porracchia, Flora Souchier – Le Signalement Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

Quelques tables, des chaises et un tableau, le décor est familier mais le cadre l’est moins : un lycée autogéré où élèves et professeurs prennent toutes les décisions en concertation. Cette belle expérience humaine et pédagogique est menacée par des accusations de harcèlement sexuel portées contre un enseignant. Entre faux témoignage et vraie victime, le collectif se déchire sur la conduite à tenir, au moment où le rectorat menace de ne pas renouveler la convention qui lie l’établissement à l’Éducation nationale.

Comme il l’a fait avec La Crèche : mécanique d’un conflit, présentée en 2025 au CENTQUATRE-PARIS où il est artiste en résidence, François Hien s’inspire d’un fait réel tout en engageant les interprètes dans le travail d’écriture. Les adolescent·es et adultes qui ont participé à des ateliers menés au CENTQUATRE en amont teintent le récit de leurs réflexions et expériences. Avec ce spectacle, les questions de circulation et d’accueil de la parole sont mises en jeu, tout autant que la façon dont deux générations confrontent leur engagement politique et leurs utopies.

Inspirée de faits réels, Le Signalement met un lycée pas comme les autres à l’épreuve d’accusations de harcèlement. Foisonnante et chorale, la pièce se nourrit des apports des interprètes amateurs qu’elle réunit dans chaque ville.

Du vendredi 23 octobre 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

dimanche

de 17h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 19h00 à 21h00

payant

De 10 à 22 euros.

Essentiellement sonore.

Places accessibles PMR.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T21:00:00+02:00;2026-10-24T19:00:00+02:00_2026-10-24T21:00:00+02:00;2026-10-25T17:00:00+02:00_2026-10-25T19:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fr/programmation/saison-2026-2027/theatre/francois-hien-lea-porracchia-flora-souchier-le-signalement



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