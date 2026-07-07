François Kollar, un ouvrier du regard Bibliothèque Forney Paris

Informations pratiques

Né à

Szenc, aujourd’hui située en Slovaquie, François Kollar arrive à Paris en 1924.

D’abord employé comme tourneur de métaux chez Renault, il débute en 1927 une

carrière professionnelle dans les métiers de l’imprimerie et la publicité avant

d’installer son propre studio photographique à Paris. Une première commande

intitulée La France travaille marque

sa carrière : les ouvrages (1931-1934) qui en résultent aux Éditions

Horizons de France contiennent environ deux mille de ses clichés qui

documentent l’industrie et l’artisanat. Son important réseau de contacts lui

permet de répondre à des commandes pour la haute couture (Lanvin, Chanel,

Hermès), pour la presse illustrée (L’Illustration, Harper’s Bazaar, Vu) et pour des maisons

d’édition. Après-guerre, il travaille pour l’État afin d’illustrer

l’investissement dans le développement industriel de l’Afrique occidentale

française (Mali, Sénégal, Burkina Faso et Côte-d’Ivoire), ou encore la

naissance du fret aérien avec les ateliers de l’Union aéromaritime des

transports.

Dix ans

après la rétrospective du Jeu de Paume qui faisait la part belle aux fonds

François Kollar conservés par la Bibliothèque Fornay et la Médiathèque du

patrimoine et de la photographie, cette intervention est l’occasion de revenir

sur le parcours de l’un des grands professionnels de la photographie française

des années 1930-1950.

–

Le conférencier

Matthieu Rivallin a effectué

l’essentiel de sa carrière au sein de la Médiathèque du patrimoine et de la

photographie (MPP), d’abord comme chargé de collections photographiques (où il

a été notamment en charge du fonds Kollar), puis adjoint à la conservatrice

avant de devenir chef du département de la photographie en 2024. Inspecteur

conseiller de la création artistique (ICCEAAC), il œuvre à la collecte des

fonds d’auteurs photographes à la MPP, a été commissaire d’une vingtaine

d’expositions et l’auteur de nombreux catalogues.

Dans le cadre l’exposition « Les métiers d’art dans les photographies de François Kollar », la bibliothèque Forney vous invite à découvrir le parcours de l’un des grands professionnels de la photographie française des années 1930-1950

Le jeudi 08 octobre 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Réservation sur ce lien

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-09T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T19:30:00+02:00_2026-10-08T21:30:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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