FRANCOIS RIPOCHE TRIO AUX PETITS JOUEURS Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 20:30 – 23:00

Gratuit : non Tout public

Depuis de nombreuses années, François Ripoche fait résonner le son chaleureux de son saxophone ténor sur la scène jazz nantaise. Son trio s’inscrit dans la lignée des grandes formations menées par Sonny Rollins ou Joe Henderson, mêlant swing, liberté et sens de l’improvisation.À l’occasion de ces deux soirées, le trio invite l’excellent pianiste Thomas Mayeras.Remarqué parmi les musiciens de la jeune génération, Thomas Mayeras séduit par sa musicalité et la richesse de son univers mélodique. Comme le souligne Cristal Records : « Pianiste remarqué de la jeune génération, Thomas Mayeras captive par sa musicalité et la richesse de son univers mélodique. »Son album Don’t Mention It a été unanimement salué par la critique, obtenant notamment un « fff » de Télérama et le titre de « Révélation » dans Jazz Magazine en décembre 2019. Son dernier album, Tenderly At Home, a également été distingué comme « Révélation » et élu « Disque du mois » par Jazzman.Le François Ripoche Trio est composé de :François Ripoche : saxophone ténorSimon Mary : contrebasseArnaud Lechantre : batterie Invité exceptionnel pour ces soirées : Thomas Mayeras au piano https://www.youtube.com/watch?v=OOjMze4N4KUhttps://www.instagram.com/fripochesaxo/followers/mutualOnlyhttps://www.instagram.com/tom_myrs/

AUX PETITS JOUEURS Nantes 44000



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