Frappadingue Gâtine X’trem Square André Bigot Parthenay

Frappadingue Gâtine X'trem

Frappadingue Gâtine X’trem Square André Bigot Parthenay dimanche 10 mai 2026.

Frappadingue Gâtine X’trem

Square André Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 43 – 43 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Sur un parcours de 5 à 12km, venez affronter les obstacles fous de la Frappadingue.

Boue et ambiance seront au rendez-vous !

Toutes les informations sur l’événement à retrouver sur le site internet.   .

Square André Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 93 10 50  contact@frappadingue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Frappadingue Gâtine X’trem

L’événement Frappadingue Gâtine X’trem Parthenay a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine