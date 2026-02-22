Frappajeune pour les 6-15 ans Rue du Moulin Parthenay

Frappajeune pour les 6-15 ans

Rue du Moulin La Prée Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Frappajeune est une animation sportive destinée aux 6-15 ans. Elle a pour but de faire découvrir la course à obstacles et ses valeurs aux plus jeunes.

Frissons et rires garantis !

Merci de prévoir des affaires de rechange, elles seront mouillés.

Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la Frappadingue.

Inscriptions sur le site ou directement sur place, le jour de l’événement. .

Rue du Moulin La Prée Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 93 10 50 contact@frappadingue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Frappajeune pour les 6-15 ans

L’événement Frappajeune pour les 6-15 ans Parthenay a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine