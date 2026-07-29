Fred Nevché (Poésie électro) Espace Jean-Luc Popelin Iguerande
vendredi 7 mai 2027 · Espace Jean-Luc Popelin · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Fred Nevché (Poésie électro)
Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’église Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-07 20:30:00
fin : 2027-05-07 22:30:00
Date(s) :
2027-05-07
Fred Nevché ne chante pas seulement, il murmure, il scande, il caresse les mots jusqu’à ce qu’ils vibrent en nous un voyage entre lumière et vertige, entre la chaleur d’un amour qui palpite et la dissolution d’un monde qui s’efface sous l’avalanche des données. Un concert comme une parenthèse suspendue où chaque note semble nous conseiller d’abandonner nos écrans pour réapprendre à rêver.
Réservation conseillée. Places limitées .
Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’église Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fred Nevché (Poésie électro)
L’événement Fred Nevché (Poésie électro) Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
À voir aussi à Iguerande (Saône-et-Loire)
- Musée numérique Voyage en Bretagne ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande 8 août 2026
- Iguerande en fête Route du Four à Chaux Iguerande 28 août 2026
- On joue à la Micro-Folie, La Fabrique du Nouveau Monde, Iguerande 19 septembre 2026
- Église romane Saint Marcel d’Iguerande, Église Saint-Marcel, Iguerande 19 septembre 2026
- Marche des 7 Collines Iguerande 11 octobre 2026