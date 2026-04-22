Fredz Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Fredz

Jeudi 15 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

L’Espace Julien accueil l’artiste Fredz

Fredz est un auteur-compositeur-interprète canadien à la signature singulière, reconnaissable entre mille. Avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes devenues emblématiques, il évoque autant un personnage de cinéma indépendant qu’un artiste profondément ancré dans son époque. À la croisée du rap, de la pop et de la chanson, il transforme des fragments de vie intime en récits universels, portés par une écriture sincère et une interprétation intensément habitée.



Maître des contrastes, Fredz navigue entre lumière et mélancolie, quotidien et transformation, donnant une portée émotionnelle aux détails les plus simples. Son univers, à la fois sensible et accessible, a su rassembler une communauté fidèle au Canada comme en Europe. Fort de centaines de millions d’écoutes, de plusieurs certifications or et platine et de tournées à guichets fermés, il s’impose avec constance comme une voix à part de la scène francophone.



Indépendant par choix et propriétaire de son projet, Fredz avance avec une vision à long terme, guidée par la liberté créative, l’authenticité et le lien humain. Il privilégie des chansons qui traversent le temps plutôt que les tendances, construisant patiemment une œuvre durable, sincère et profondément incarnée. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

Espace Julien welcomes artist Fredz

L’événement Fredz Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille