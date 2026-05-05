Saint-Laurent-sur-Mer

FREEDOM GAMES

Esplanade des Braves Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Mini-course à réaliser en binôme, sur Omaha Beach, au pied du monument des Braves. Equipages parents-enfants partiront sur la plage pour cueillir les 9 drapeaux des pays engagés dans le conflit de 1944.

Evenement en partenariat avec Le Pique-nique Concert de la Liberté d’Omaha Beach, le 6 juin.

À 18h, Omaha Beach au pied du monument des Braves, sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer, Eolia Normandie organise les FREEDOM GAMES, également appelés la chasse aux drapeaux . Il s’agit d’une mini-course à réaliser en binôme un adulte et un enfant de moins de 12 ans. De nombreux équipages parents-enfants partiront sur la plage pour cueillir les 9 drapeaux des pays engagés dans le conflit de 1944. Les enfants sont les bienvenus, puisqu’il s’agit d’un jeu accessible, sur une courte distance (moins d’1 km aller-retour pour rapporter les drapeaux).

Inscription gratuite au 02 31 22 26 21 ou par mail eolia-normandie@orange.fr

Inscription également possible sur place de 14h à 17h30 .

Esplanade des Braves Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 26 21 eolia-normandie@orange.fr

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English : FREEDOM GAMES

Mini race to be run in pairs, on Omaha Beach, at the foot of the Braves monument. Parent and child teams will set off along the beach to collect the 9 flags of the countries involved in the 1944 conflict.

L’événement FREEDOM GAMES Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Calvados Attractivité