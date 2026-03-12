Pique-nique concert de la liberté d’Omaha Beach

Rue Bernard Anquetil Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le pique-nique géant d’Omaha Beach revient à Saint-Laurent sur Mer, en front de mer, avec concerts et feu d’artifice.

Le pique-nique géant d’Omaha Beach revient à Saint-Laurent sur Mer.

19h30 à 21h Concert de Eul Swing

Eul’Swing est un septet normand au swing ensoleillé composé de 6 musicien·ne·s détonants et d’une chanteuse survoltée. Des chansons jazz et de l’improvisation. De Billie Holiday à Ella Fitzgerald en passant par Fatz Waller et Duke Ellington, venez danser, festoyer et redécouvrir le jazz des années 40-50… De la chanson, du soleil et de l’énergie !

21h15 22h45 JESSIE LEE & The Alchemists Jessie Lee & The Alchemists, quintet de modern blues-rock aux influences anglo-saxones très larges, allant du blues au rock, en passant par la soul, la pop et même le jazz. La musique qu’ils créent est moderne, originale, nourrie de traditions, alliant émotion, liberté et puissance. Une alchimie surprenante.

23h Feu d’artifice sur la plage

Restauration et buvette sur place Vous pouvez également apporter votre repas.

Pique-nique installé en front de mer. .

Rue Bernard Anquetil Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 21 42 27 laura.leconte@isigny-omaha-intercom.fr

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English : Pique-nique concert de la liberté d’Omaha Beach

The giant Omaha Beach picnic returns to Saint-Laurent sur Mer, on the seafront, with concerts and fireworks.

L’événement Pique-nique concert de la liberté d’Omaha Beach Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Isigny-Omaha