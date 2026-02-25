French Dogs • Romance • Chéri Chéri au Supersonic SUPERSONIC Paris

FRENCH DOGS (22h30)

(Indie rock – Ciao Ketchup Records – Londres, UK)

French Dogs est un groupe incontournable de la scène indie londonienne, qui livre des morceaux incisifs, portés par la guitare, inspirés des « matins épuisants » de la vie moderne. Alliant une énergie viscérale à des récits bruts, le groupe s’est forgé une réputation grâce à ses concerts chaotiques et à son son agité et entraînant.

Après un premier EP remarqué qui leur a valu le soutien de Radio X (John Kennedy) et BBC Introducing (Jess Iszatt), le groupe a affiné son son pour le rendre aussi dansant qu’urgent.

2026 démarre avec le nouveau single frénétique « Tucker’s Having a Baby » (sorti le 13 février), premier extrait de leur premier album très attendu qui sortira en mai. Avec un vinyle 12 pouces exclusif pour le Record Store Day annoncé pour le 18 avril et une tournée au Royaume-Uni, à Paris et aux Pays-Bas, French Dogs consolide sa place parmi les voix les plus importantes de la scène underground.

Les 3 influences : The Verve, Oasis, Fontaines D.C.

ROMANCE (21h30)

(Dandy punk – ZRP – Paris, FR)

ROMANCE cultivent une élégance froide et nerveuse, héritée du rock français de Strychnine à Marie et les Garçons, en passant par Taxi Girl jusqu’à Marquis de Sade.

Entre tension punk et romantisme désabusé, ils célèbrent les éclats du quotidien, les nuits trop longues, les échecs et la beauté des moments perdus.

C’est en français que Charles (chant), Massi (sax, omnichord), Emma (basse, chant), Pierrick (guitare) et Maxime (batterie) donnent corps sur scène à un live habité et sans artifice.

Les 3 influences : Taxi Girl, Marquis de Sade,

CHÉRI CHÉRI (20h30)

(Rock – Paris, FR)

L’histoire de Chéri Chéri a commencé avec une affiche d’audition inspirée de School of Rock, placardée par la chanteuse Celia Marie sur un lampadaire près de Notre-Dame à Paris. Quatre musiciens ont répondu à l’appel et, après d’innombrables nuits passées à composer et à répéter, Chéri Chéri a enregistré son premier EP, Don’t You Think It’s Funny, avec le légendaire producteur Gordon Raphael (The Strokes) à Leeds. Don’t You Think It’s Funny capture l’essence même de Chéri Chéri : des riffs loufoques, déjantés et fantastiques ! Inspirés par l’esprit de Led Zeppelin et la poésie punk de Patti Smith, ils délivrent ce « je ne sais quoi » indéniable que l’on ne pouvait qu’espérer d’un groupe franco-américain. Un punch vintage et déjanté tout droit sorti de la scène rock parisienne !

Les 3 influences : Black Sabbath, Led Zeppelin, Patti Smith

https://artists.landr.com/057829876644

https://www.youtube.com/@CheriCheriBand

———————————

Samedi 25 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… The Libertines, Arctic Monkeys & Kasabian.

Le samedi 25 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

