Frères Gastine & Gael Rouilhac, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

David Gastine découvre à la fin des années 90 la musique de Django Reinhardt, qui va constituer une étape décisive dans son orientation vers la guitare d’accompagnement. En 2008, David rejoint le projet Selmer #607 qui lui permettra de s’illustrer auprès des ténors de la jeune génération du jazz manouche comme accompagnateur et chanteur. Il participe ensuite au projet « Djangodrom » de Tony Gatlif, qui marque le centenaire de la naissance de Django Reinhardt. Sa rencontre avec le guitariste Stéphane Wrembel le mènera ensuite sur les scènes new-yorkaises les plus prestigieuses (Carnegie Hall en 2017 et Town Hall en 2019, dans le cadre du festival Django à Gogo), en compagnie de pointures du style manouche, tel Stochelo Rosenberg.

Gaël Rouilhac est un musicien français, né en 1982. Guitariste éclectique aux diverses influences, son domaine de prédilection est le jazz et l’improvisation. Compositeur, principalement pour son projet « Waterworks », il lui arrive aussi de travailler pour des commandes occasionnelles (téléfilms, radios…). Également chanteur, il performe régulièrement à la voix en tant que leader.

Line-up : Gael Rouilhac : guitare ; David Gastine : guitare ; Sébastien Gastine : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Les Frères Gastine et Gael Rouilhac rendent hommage à Django Reinhardt avec une virtuosité éblouissante, célébrant l’esprit du jazz manouche sur scène.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 20 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€

Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00;2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/freres-gastine-gael-rouilhac contact@38riv.com



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