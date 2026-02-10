Fresque de l’Alimentation au Tiers-lieu de l’Esvière 49100 Angers Angers
Fresque de l’Alimentation au Tiers-lieu de l’Esvière 49100 Angers Angers mardi 10 mars 2026.
Fresque de l’Alimentation au Tiers-lieu de l’Esvière
49100 Angers 2 rue de l’Esvière Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 18:30:00
fin : 2026-03-10 21:30:00
Date(s) :
2026-03-10
Un atelier ludique et collaboratif pour découvrir les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à votre alimentation. .
49100 Angers 2 rue de l’Esvière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 33 64 site.esviere@fondacio.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fresque de l’Alimentation au Tiers-lieu de l’Esvière Angers a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Angers