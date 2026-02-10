Fresque de l’Alimentation au Tiers-lieu de l’Esvière 49100 Angers Angers

Fresque de l’Alimentation au Tiers-lieu de l’Esvière

49100 Angers 2 rue de l’Esvière Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10 21:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Un atelier ludique et collaboratif pour découvrir les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à votre alimentation. .

49100 Angers 2 rue de l’Esvière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 33 64 site.esviere@fondacio.fr

L’événement Fresque de l’Alimentation au Tiers-lieu de l’Esvière Angers a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Angers