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Fresque de l’emploi Troyes

Fresque de l’emploi Troyes

Fresque de l’emploi Troyes jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Le Rucher Créatif

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Troyes

Fresque de l’emploi

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:00:00
fin : 2026-05-28 12:00:00

Date(s) :
2026-05-28

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Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69  contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Fresque de l’emploi Troyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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