Troyes

Fresque de l’emploi

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:00:00

fin : 2026-05-28 12:00:00

Date(s) :

2026-05-28

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Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Fresque de l’emploi Troyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne