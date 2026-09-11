Fresque délicieusement sinueuse de l’artiste Guillaume Bottazzi à Marseille Prado, Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado · Marseille
Informations pratiques
Fresque délicieusement sinueuse de l’artiste Guillaume Bottazzi à Marseille Prado 19 et 20 septembre Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado Bouches-du-Rhône
Visite libre depuis l’extérieur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette fresque poétique est située boulevard Édouard-Herriot, dans le quartier du Prado, à Marseille.
Réalisée en 2017, elle sollicite l’expérience sensorielle de l’observateur et l’invite à voyager dans un tourbillon de volutes.
Cette commande in situ implique une approche globale prenant en compte différents paramètres propres au lieu.
À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.
Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.
Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.
Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.
Site officiel de Guillaume Bottazzi
Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado 50 boulevard Edouard Herriot 75008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}]
Cette fresque poétique est située boulevard Édouard-Herriot, dans le quartier du Prado, à Marseille.
© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 11 septembre 2026
- Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille 11 septembre 2026
- Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille 11 septembre 2026
- Annulé : Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026
- café lecture le Liban, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026