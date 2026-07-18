Friche la Belle de Mai : les expositions d’art contemporain, Friche la Belle de Mai, Marseille

Informations pratiques

Friche la Belle de Mai : les expositions d’art contemporain 19 et 20 septembre Friche la Belle de Mai Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visitez gratuitement toutes les expositions de la Friche la Belle de Mai à l’occasion des Journées européennes du patrimoine :

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33495049595 http://www.lafriche.org https://www.facebook.com/friche.labelledemai/ [{« link »: « https://www.lafriche.org/evenements/les-reves-nont-pas-de-titre-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a%d9%86/ »}, {« link »: « https://www.lafriche.org/evenements/exposition-personnelle-de-mona-benyamin/ »}, {« link »: « https://www.lafriche.org/evenements/sur-les-ruines-les-pierres-fleurissent/ »}, {« link »: « https://www.lafriche.org/evenements/une-releve-mediterraneenne/ »}, {« link »: « https://www.lafriche.org/evenements/autoroute-tanger-marseille/ »}] Au XIXe siècle, la Manufacture des Tabacs de la Belle de Mai est le siège de l’une des plus importantes fabriques de France. En 1860, l’établissement, à cette époque située rue Sainte près du Vieux-Port, est le premier employeur de la ville et la deuxième manufacture de France, derrière Paris.

Cette ancienne manufacture de tabac a été reconvertie en lieu culturel depuis 1992. Tiers-lieu de création et d’innovation, la Friche rassemble, dans un lieu unique et réinventé : transformation urbaine, redirection écologique, création artistique, lien au territoire et coopération active dans le sens de l’intérêt général. Bus 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche. Tramway T2, arrêt Longchamp. Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis. Bus 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo. Bus 33 et 34, arrêt Belle de mai Loubon.

Visitez gratuitement toutes les expositions de la Friche la Belle de Mai à l’occasion des Journées européennes du patrimoine :

© Caroline Dutrey pour la Friche la Belle de Mai