Friperie Dansante : Doe x Jardin21 Jardin 21 Paris

Informations pratiques

BACK TO BUSINESS !

La Friperie Dansante créée par Doe débarque au Jardin 21 pour que tu puisses chopper tes sapes de bigbosslady (mixte) en avec les best derrière le booth : Teddy Kitano, Jeune Gaou + Acid del Mar en showcase.

Des sapes pas chères, des blings canons et du bon son: la formule parfaite pour le back to school en pétard.

FREE ོ༘₊⁺

✿ Event : 13h-20h

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Une friperie dansante et colorée ça vous tente ?

Le samedi 19 septembre 2026

de 13h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T13:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00

Jardin 21 12A, rue Ella Fitzgerald· 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/doe-x-jardin21-friperie-dansante-et-open-air-gh



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