Friperie Vintage La Brouette Coop Chaillon
Friperie Vintage La Brouette Coop Chaillon samedi 25 avril 2026.
Chaillon
Friperie Vintage
La Brouette Coop 30 Grande Rue Chaillon Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Friperie vintage organisé par la Brouette Coop le 25 avril à ChaillonTout public
0 .
La Brouette Coop 30 Grande Rue Chaillon 55210 Meuse Grand Est +33 6 08 85 82 20
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English :
Vintage thrift shop organized by La Brouette Coop on April 25 in Chaillon
L’événement Friperie Vintage Chaillon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COEUR DE LORRAINE
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