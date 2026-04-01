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Friperie Vintage La Brouette Coop Chaillon

Friperie Vintage La Brouette Coop Chaillon samedi 25 avril 2026.

Lieu : La Brouette Coop

Adresse : 30 Grande Rue

Ville : 55210 Chaillon

Département : Meuse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Chaillon

Friperie Vintage

La Brouette Coop 30 Grande Rue Chaillon Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Friperie vintage organisé par la Brouette Coop le 25 avril à ChaillonTout public
0  .

La Brouette Coop 30 Grande Rue Chaillon 55210 Meuse Grand Est +33 6 08 85 82 20 

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English :

Vintage thrift shop organized by La Brouette Coop on April 25 in Chaillon

L’événement Friperie Vintage Chaillon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COEUR DE LORRAINE

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