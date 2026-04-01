Friperie Vintage La Brouette Coop Chaillon

Chaillon

Friperie Vintage

La Brouette Coop 30 Grande Rue Chaillon Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Friperie vintage organisé par la Brouette Coop le 25 avril à ChaillonTout public

0 .

La Brouette Coop 30 Grande Rue Chaillon 55210 Meuse Grand Est +33 6 08 85 82 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vintage thrift shop organized by La Brouette Coop on April 25 in Chaillon

L’événement Friperie Vintage Chaillon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COEUR DE LORRAINE