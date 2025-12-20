FRIPON ET COMPAGNIE – THEATRE A L’OUEST Caen

FRIPON ET COMPAGNIE Début : 2026-07-09 à 11:00. Tarif : – euros.

Non ce n’est pas une farce ! Il existe quelque part, dans les nuages, une grande usine qui se charge d’envoyer les bêtises et les punitions sur Terre ! C’est simple : à chaque bêtise envoyée, sa punition ! L’entreprise c’est Fripon et Compagnie, dirigée par Gribouille : toujours une tâche sur la joue et une farce sous le coude, elle fabrique toutes les bêtises pour les enfants dans un chaos multicolore. Son ennemi juré, Chérubin : collectionneur d’agrafeuses, maniaque et un brin peureux, il fabrique les punitions dans le calme et la discipline. Tout va pour le mieux jusqu’au jour où, malheur ! Gribouille et Chérubin, qui s’entendent comme chien et chat, vont devoir collaborer pour réparer une injustice : un enfant a été puni sans avoir fait de bêtise. Qui est le responsable ? Et comment vont-ils s’y prendre ? C’est le début d’une aventure déjantée, poétique et humoristique entre Gribouille et Chérubin, deux clowns que tout t’oppose ! Un Two man show musical à la recherche de la bêtise disparue… Durée 50 minutes

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14