From Frank Sinatra to Louis Armstrong & beyond Théâtre le Molière Mont-de-Marsan
vendredi 5 mars 2027 · Théâtre le Molière · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
From Frank Sinatra to Louis Armstrong & beyond
Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:00:00
fin : 2027-03-05 21:30:00
Date(s) :
2027-03-05
Chris Hopkins, figure incontournable de la scène jazz internationale avec plus de 5 000 concerts à son actif, propose une rencontre au sommet avec de jeunes prodiges du jazz européen.
De Sinatra à Armstrong, ces musiciens hors pair offrent un voyage où la tradition devient une source d’inspiration résolument moderne, au service d’une musique intemporelle. Sacré « Keeper of the Flame » et primé par l’Académie du Jazz à Paris, Chris Hopkins révèle qu’à l’instar des géants qu’il a côtoyés (Clark Terry, Butch Miles ou Scott Hamilton), la jeune génération garde intactes la fougue et l’urgence de créer. Passant du piano au saxophone, il transmet ici le flambeau à une relève vibrante qui prouve que le swing n’est pas une affaire d’époque, mais d’énergie pure. .
Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : From Frank Sinatra to Louis Armstrong & beyond
L’événement From Frank Sinatra to Louis Armstrong & beyond Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)
- Expo une année de couleurs Office de Tourisme Mont-de-Marsan 13 juillet 2026
- Fêtes de la Madeleine Mont-de-Marsan 22 juillet 2026
- Concert Nadau Arènes du Plumaçon Mont-de-Marsan 20 août 2026
- Les Hurlements d’Léo CaféMusic Mont-de-Marsan 3 septembre 2026
- Old School Funky Family CaféMusic Mont-de-Marsan 9 septembre 2026