From Frank Sinatra to Louis Armstrong & beyond Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

From Frank Sinatra to Louis Armstrong & beyond

Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:00:00

fin : 2027-03-05 21:30:00

Date(s) :

2027-03-05

Chris Hopkins, figure incontournable de la scène jazz internationale avec plus de 5 000 concerts à son actif, propose une rencontre au sommet avec de jeunes prodiges du jazz européen.

De Sinatra à Armstrong, ces musiciens hors pair offrent un voyage où la tradition devient une source d’inspiration résolument moderne, au service d’une musique intemporelle. Sacré « Keeper of the Flame » et primé par l’Académie du Jazz à Paris, Chris Hopkins révèle qu’à l’instar des géants qu’il a côtoyés (Clark Terry, Butch Miles ou Scott Hamilton), la jeune génération garde intactes la fougue et l’urgence de créer. Passant du piano au saxophone, il transmet ici le flambeau à une relève vibrante qui prouve que le swing n’est pas une affaire d’époque, mais d’énergie pure. .

Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr

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English : From Frank Sinatra to Louis Armstrong & beyond

L’événement From Frank Sinatra to Louis Armstrong & beyond Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan