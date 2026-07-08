FUGACES | AINA ALEGRE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE & STUDIO FICTIF Sète
vendredi 28 mai 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
FUGACES | AINA ALEGRE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE & STUDIO FICTIF
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2027-05-28
Convoquant ici l’empreinte de la danseuse flamenco Carmen Amaya, Aina Alegre explore la relation entre musique et danse, insufflant une énergie électrique sur des rythmes percussifs. Solos, duos et scènes de groupe triomphent en une course effrénée, créant une contagion fulgurante !
Ce spectacle fait partie du temps fort Alors, on danse ! proposé par le Théâtre Molière.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement FUGACES | AINA ALEGRE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE & STUDIO FICTIF Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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