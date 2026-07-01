Fuguer or not fuguer, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
mercredi 29 juillet 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Fuguer or not fuguer Mercredi 29 juillet, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00
Un père marche, un fils résiste. Entre héritage, liberté et déconnexion, David Sire signe un seul en scène poignant et lumineux sur la filiation en célébrant l’activité physique la plus élémentaire et instinctive qui soit : la marche.
Un récit bourré d’humour et de poésie pour remonter à grandes enjambées l’histoire de la bipédie humaine, mettre nos pas dans ceux de Toumaï, cheminer en compagnie de l’improbable fugueur bordelais Albert Dadas (1860-1907).
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux
Spectacle proposé dans le cadre de l’Été métropolitain spectacle musée d’Aquitaine
© Tadzio
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