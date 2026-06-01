Full Fuel + DJ Set, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne
Full Fuel + DJ Set, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Full Fuel + DJ Set Samedi 20 juin, 22h15 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T22:15:00+02:00 – 2026-06-20T23:15:00+02:00
Fin : 2026-06-20T22:15:00+02:00 – 2026-06-20T23:15:00+02:00
Puisqu’il devient urgent d’en trouver de nouveaux, Oxyput expérimente le plus punk des carburants : le pogo. Full Fuel ouvre ainsi un espace de lâcher prise pour que les corps se mélangent. Attention, les performeuses ne quitteront pas le dancefloor tant que tout le public n’y battra pas le pavé…
Tout public
Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Attention, les performeuses ne quitteront pas le dancefloor tant que tout le public n’y battra pas le pavé…
© Raphaël Labouré
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