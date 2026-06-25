Full moon DJ Lionel Cristino Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
Full moon DJ Lionel Cristino Iles du Chez Étoile-sur-Rhône vendredi 28 août 2026.
Étoile-sur-Rhône
Full moon DJ Lionel Cristino
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Du groove, des classiques revisités, et une ambiance festive portée par la voix de Lionel Cristino !
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
Groove, reimagined classics, and a festive atmosphere brought to life by Lionel Cristino’s voice!
L’événement Full moon DJ Lionel Cristino Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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