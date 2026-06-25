Full moon DJ Lionel Cristino Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Full moon DJ Lionel Cristino

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Du groove, des classiques revisités, et une ambiance festive portée par la voix de Lionel Cristino !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Groove, reimagined classics, and a festive atmosphere brought to life by Lionel Cristino’s voice!

L’événement Full moon DJ Lionel Cristino Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme