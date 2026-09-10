Fun en bulles : Cercle d’achat de BD et de manga, Bibliothèque 3ème Lacassagne, Lyon
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque 3ème Lacassagne · Lyon
Informations pratiques
Fun en bulles : Cercle d’achat de BD et de manga Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque 3ème Lacassagne Rhône
Inscription possible dès le 19 sept. à 10h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Vous avez entre 11 et 20 ans ? Venez nous aider à acheter les BD que tous les lecteurs et lectrices de la bibliothèque pourront emprunter.
Fun en bulles, ce sont des réunions mensuelles où les jeunes de 11 à 20 ans décident eux-mêmes des BD qui viendront rejoindre les rayonnages.
Des rendez-vous où l’expertise des lecteurs et des lectrices est mise au service de la bibliothèque afin d’enrichir le fonds des bandes dessinées, comics et manga !
Et parfois, ce sont aussi des rencontres, des ateliers, des visites pour rencontrer le milieu de la bande dessinée. N’hésitez pas à nous rejoindre et nous faire part de vos suggestions et de vos envies !
Bibliothèque 3ème Lacassagne 86 Avenue Lacassagne 69003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472105481 http://www.bm-lyon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/304/date/13997 »}]
Biblis en folie 2026
© BmL
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