FURCY NÉ LIBRE, cinéma CGR, Draguignan

Informations pratiques

FURCY NÉ LIBRE Dimanche 20 septembre, 20h00 cinéma CGR Var

Réservations sur cgrcinemas.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Unique projection en Dracénie

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. Inspiré d’une histoire vraie.

Autour du concert d’Abd Al Malik le 16 octobre

cinéma CGR draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://cgrcinemas.fr »}]

FURCY NÉ LIBRE – Réalisation Abd Al Malik, 2026 • 108 min projection

DR