FURCY NÉ LIBRE, cinéma CGR, Draguignan
dimanche 20 septembre 2026 · cinéma CGR · Draguignan
Informations pratiques
FURCY NÉ LIBRE Dimanche 20 septembre, 20h00 cinéma CGR Var
Réservations sur cgrcinemas.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Unique projection en Dracénie
Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. Inspiré d’une histoire vraie.
Autour du concert d’Abd Al Malik le 16 octobre
cinéma CGR draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://cgrcinemas.fr »}]
FURCY NÉ LIBRE – Réalisation Abd Al Malik, 2026 • 108 min projection
DR
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