Fury Party Act #1 La Péniche Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Fury Party Act #1

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

FURY PARTY ACT #1 ÇA VA FRAPPER FORT !

Le 26 septembre, prépare-toi à plonger dans une soirée où l’ombre rencontre la rage sonore. Black Fury Prod et LaPéniche unissent leurs forces pour lancer la toute première Fury Party Act #1 — un rendez-vous taillé pour les amateurs de riffs tranchants, de breakdowns ravageurs et d’ambiances électriques.

Dans une atmosphère brute et immersive, entre obscurité et puissance, trois groupes vont enflammer la scène

Kamizol K ouvre le bal et pose les bases avec un set incisif et énergique. Une entrée en matière parfaite pour chauffer la fosse et faire monter la pression.

Death Decline prend ensuite le relais avec son cocktail explosif de thrash et death metal. Attends-toi à une déferlante sonore sans compromis, entre technicité et violence maîtrisée.

Eight Sins viendra conclure cette nuit en apothéose et promet un final intense où le public et le groupe ne feront plus qu’un dans un chaos parfaitement orchestré.

Une seule règle lâche prise.

Une seule promesse une soirée mémorable.

Le 26 septembre à La Péniche, la Fury Party ne sera pas juste un concert… ce sera une expérience.

KAMIZOL-K

Kamizol-k, formé en 2017 à Lyon, s’impose rapidement sur la scène metal hardcore avec un son puissant mêlant hardcore et duo de voix scream féminin-masculin. Influencé par le Japon, le hardcore new-yorkais et le metal, le groupe sort deux EPs puis un premier album, Exile (2022). Lauréat du concours The Voice of Hell en 2023, il se produit notamment au Hellfest. Leur nouvel album Diary est attendu le 27 juin 2025.

DEATH DECLINE

Fondé en 2008 à Dijon, Death Decline évolue entre thrash et death metal. Après une démo en 2012 et plusieurs changements de line-up, le groupe se stabilise en 2014 et enchaîne albums et tournées, avec des passages remarqués au Hellstage et au Sylak Open Air. En 2019, leur titre Useless Sacrifice apparaît dans South Park, leur offrant une visibilité internationale. Leur quatrième album, Pattern of an Imminent Collapse, sort en 2024.

EIGHT SINS

Eight Sins, groupe de crossover thrash/hardcore formé en 2007, propose une musique rapide et taillée pour le live, influencée par le thrash américain et la scène hardcore new-yorkaise. Fort de plus de dix ans d’activité, de plusieurs sorties studio et de nombreuses tournées en Europe, le groupe s’est imposé sur la scène metal française, partageant l’affiche avec des références du genre et jouant dans des festivals majeurs comme le Hellfest. Leur dernier album, Straight to Namek (2023), les a menés jusqu’à la Warzone lors d’une nouvelle tournée. .

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fury Party Act #1

L’événement Fury Party Act #1 Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I