Fusées Ferrières Martigues
mardi 4 mai 2027 · Ferrières · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Fusées
Mardi 4 mai 2027 de 20h30 à 21h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-04 20:30:00
fin : 2027-05-04 21:20:00
Date(s) :
2027-05-04
En ce début de mois de mai, laissez-vous surprendre par la pièce burlesque de Jeanne Candel. Entre théâtre et musique, tragique et comique, embarquez dans une épopée spatiale au goût de débrouille.Familles
Coincés dans une station spatiale avec pour seule compagnie une intelligence artificielle nommée Viviane, les cosmonautes Boris et Kyril ignorent quand ils pourront rentrer chez eux. L’un, mélancolique, contemple le monde avec gravité, tandis que l’autre, insouciant et joyeux, se moque de tout. Dans une aventure exubérante et poétique, la troupe déjantée reproduit l’espace à l’aide d’objets détournés sur fond de musique classique. S’adressant aux petits et grands spectateurs, la metteure en scène Jeanne Candel réussit à nous mettre des étoiles dans les yeux, dérider nos zygomatiques et jouer avec l’espace infini de nos imaginaires.
Un théâtre ingénieux, artisanal et bricolé, fait main et fait maison, fabriqué à plusieurs. Une pépite qui provoque l’hilarité de la salle et touche toutes les générations avec une générosité confondante. Marie Plantin, Sceneweb .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
At the beginning of May, let yourself be surprised by Jeanne Candel’s burlesque play. Between theatre and music, tragedy and comedy, embark on a space epic with a taste of resourcefulness.
L’événement Fusées Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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