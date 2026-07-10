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Fusion Walking Project / Ryoko Nuruki Trio JASS CLUB PARIS Paris

jeudi 10 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Fusion Walking Project / Ryoko Nuruki Trio JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif réduit : 15 EUR Prévente : 10 EUR Tarif standard : 19 EUR

Ryoko Nuruki présente ce soir son trio Fusion Walking Project, accompagnée d’Alain Nyame à la basse et Vincent Gasqui à la batterie.

Le groupe développe un univers sensible et poétique, navigant entre jazz contemporain, lyrisme et improvisations. Entre standards revisités et compositions originales, leur musique invite au voyage à travers des ambiances tantôt intimistes, tantôt énergiques.

Ryoko Nuruki / piano

Alain Nyame / basse

Vincent Gasqui / batterie

Ryoko Nuruki, pianiste au jeu percussif et rythmique, emprunte à la fois à la tradition asiatique, au jazz et à la musique classique européenne
Le mercredi 09 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Prévente : 10 EUR
Tarif standard : 19 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-10T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T21:30:00+02:00_2026-09-09T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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