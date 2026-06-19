Futur 2000, mini toys for maxi show La BAM Metz

Metz

Futur 2000, mini toys for maxi show

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-10 15:00:00

fin : 2027-04-10 16:15:00

Date(s) :

2027-04-10

Attachez vos ceintures FUTUR 2000 est un concert intergalactique où The Wackids, armés de jouets musicaux et de gadgets sonores, réinventent les tubes transgénérationnels en mode rock’n’toys. Enfants des années 80, ils rêvaient de voitures volantes (on a eu la Clio), de téléportation (on a eu le Nokia 3310), mais surtout, ils voulaient que le rock survive au XXIe siècle.

Mission accomplie embarquez à bord de leur navette FUTUR 2000 pour un voyage musical à travers les pièges du temps auto-tune, tecktonik, Star Academy… et découvrez que, contre toute attente, ROCK IS NOT DEAD !

Un spectacle familial (de 6 à 666 ans) où les tubes deviennent des hymnes jouets, et où chaque note prouve que l’esprit rock résiste… même en plastique.

Style rockTout public

10 .

La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Fasten your seatbelts: FUTUR 2000 is an intergalactic concert where The Wackids, armed with musical toys and sound gadgets, reinvent transgenerational hits in rock’n’toys style. As children of the ’80s, they dreamed of flying cars (we got the Clio), teleportation (we got the Nokia 3310), but above all, they wanted rock to survive into the 21st century.

Mission accomplished: hop aboard their FUTUR 2000 shuttle for a musical journey through the pitfalls of time—Auto-Tune, Tecktonik, Star Academy…—and discover that, against all odds, ROCK IS NOT DEAD!

A family-friendly show (for ages 6 to 666) where hits become toy anthems, and where every note proves that the spirit of rock endures… even in plastic.

Genre: rock

L’événement Futur 2000, mini toys for maxi show Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ