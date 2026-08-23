FYRS + chœur éphémère Espace culturel Saint Clément Craon

Informations pratiques

Craon

FYRS + chœur éphémère

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Fermez les yeux et laissez FYRS transformer le silence en émotion pure. Un univers hypnotique où chaque note touche en plein cœur et fait vibrer l’âme.

Avec The Dangerous Beauties, Tristan Gouret ouvre une porte vers un monde musical fascinant, où folk et pop s’entrelacent dans une alchimie à la fois fragile et audacieuse. Ses compositions flottent entre gammes orchestrées, tempos chaloupés et paysages sonores inattendus, mêlant linéarité et déconstruction. Chaque morceau devient un voyage intime, une exploration des émotions où la subtilité des sons révèle la beauté cachée de l’instant.

FYRS ne se contente pas de jouer il raconte, il capte l’oreille et l’esprit, il touche au cœur. Entre beauté, mélancolie et envolées spirituelles, le concert se vit comme une immersion totale, un espace où le silence se transforme en musique et où chaque note continue de résonner longtemps après la dernière vibration. Tears for FYRS.

Les petits +

À l’occasion de cette représentation, un chœur éphémère composé d’habitants du territoire et d’élèves de l’Établissement d’Enseignements Artistiques rejoindra le groupe sur scène pour interpréter plusieurs morceaux ensemble.

Vous souhaitez participer à cette aventure musicale ? Renseignements et inscriptions par mail à culture@paysdecraon.fr ou par téléphone au 02 43 09 19 89.

Tarif 5 € .

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

Close your eyes and let FYRS transform silence into pure %E9motion. A hypnotic world where every note strikes right at the heart and stirs the %E2me.

L’événement FYRS + chœur éphémère Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE