Gabrielle au naturel Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Gabrielle au naturel

Mercredi 21 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Gabrielle Giraud vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux, avec son spectacle Gabrielle au naturel à L’Art Dû théâtre.

Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples.



Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.



Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître La Méditerranée.



Une chose est sûre vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gabrielle Giraud will take you into her sunny, funny and generous world with her show Gabrielle au naturel at L’Art Dû théâtre.

L’événement Gabrielle au naturel Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille