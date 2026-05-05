Gabrielle au naturel Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Gabrielle au naturel Espace Julien Marseille 6e Arrondissement mercredi 21 octobre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Gabrielle au naturel
Mercredi 21 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 32 – 32 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Gabrielle Giraud vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux, avec son spectacle Gabrielle au naturel à L’Art Dû théâtre.
Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples.
Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.
Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître La Méditerranée.
Une chose est sûre vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil. .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Gabrielle Giraud will take you into her sunny, funny and generous world with her show Gabrielle au naturel at L’Art Dû théâtre.
L’événement Gabrielle au naturel Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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