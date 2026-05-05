Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gabrielle au naturel Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Gabrielle au naturel Espace Julien Marseille 6e Arrondissement mercredi 21 octobre 2026.

Lieu : Espace Julien

Adresse : 39 Cours Julien

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 21 octobre 2026

Fin : mercredi 21 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 32 32

Marseille 6e Arrondissement

Gabrielle au naturel

Mercredi 21 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Gabrielle Giraud vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux, avec son spectacle Gabrielle au naturel à L’Art Dû théâtre.
Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples.

Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.

Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître La Méditerranée.

Une chose est sûre vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil.   .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gabrielle Giraud will take you into her sunny, funny and generous world with her show Gabrielle au naturel at L’Art Dû théâtre.

L’événement Gabrielle au naturel Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)