Gabrielle Giraud, Theatre Molière, Bordeaux

Gabrielle Giraud Jeudi 5 mars, 20h00 Theatre Molière Gironde

Tarif plein : 22 euros / Tarif réduit : 17 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:30:00+01:00

BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS présente :

GABRIELLE GIRAUD

“Gabrielle au naturel”

Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.

Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître : La Méditerranée.

Elle vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux.

Une chose est sûre, vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil.

Theatre Molière 33 rue du temple 33 000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@bordeauxtheatres.com Restaurant MO le bistrot de Molière Accès PMR

Théâtre Molière