Gadoue Centre Henri Queffélec Gouesnou
vendredi 16 octobre 2026 · Centre Henri Queffélec · Gouesnou
Informations pratiques
Gouesnou
Gadoue
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche;
Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes.
Ca colle, ça glisse, ça tache…
Miroir de nos conventions sociales, Nathan Israël jongle avec une balle, des blocs d’argile et nos contradictions. Petits et grands, tout le monde se reconnaît. Ce spectacle, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct.
Informations pratiques
Compagnie Le Jardin des Délices.
Durée 30 minutes.
Tout public, dès 5 ans.
Sur réservation en ligne. .
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 37 37 50
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English :
L’événement Gadoue Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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