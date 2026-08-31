La Meute Conte revisité et déjanté Centre Henri Queffélec Gouesnou
samedi 3 octobre 2026 · Centre Henri Queffélec · Gouesnou
Informations pratiques
Gouesnou
La Meute Conte revisité et déjanté
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Et si le Petit Chaperon Rouge n’arrivait jamais chez sa mèregrand ? D’ailleurs, qui est réellement cette mémé aux mœurs plus que suspectes ? L’inspecteur Gropoireau, de retour de sa croisière sur le Nil, reprendra du service pour enquêter sur une bien étrange affaire…
Avec la joyeuseté et le brin de folie qu’on lui connaît, la cheffe de cœur Viviane Marc s’est emparée du conte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, pour créer une drôle histoire qui croise les genres et les univers musicaux. Mozart, Purcell et Verdi côtoient David Bowie, Sam Smith et Nana Mouskouri. Il paraît même que Les Triplettes de Belleville seront de sortie ! Les 39 (oui, 39) artistes amateurs nous projettent dans les entrailles de la maison de la mémé et brouillent les pistes. Tenez-vous prêts la meute sort ses griffes !
Informations pratiques
Durée 2h.
Tout public dès 12 ans.
Sur réservation en ligne. .
Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 37 37 50
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English :
L’événement La Meute Conte revisité et déjanté Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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