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GADOUE, Scène et Cinéma Prévert, Joinville-le-Pont

samedi 26 septembre 2026 · Scène et Cinéma Prévert · Joinville-le-Pont

GADOUE, Scène et Cinéma Prévert, Joinville-le-Pont

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Scène et Cinéma Prévert
Adresse
Mairie, 23 Rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont
Ville
94340 Joinville-le-Pont
Département
Val-de-Marne
Tarif
Entrée libre et gratuite

GADOUE Samedi 26 septembre, 16h15 Scène et Cinéma Prévert Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:15:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:15:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche.
Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes.
Ça colle, ça glisse, ça tache…
GADOUE, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct.

Scène et Cinéma Prévert Mairie, 23 Rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Paris – Canadiens Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 73 34 26 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cielejardindesdelices.com »}]
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