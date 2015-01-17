UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Gala annuel au Théâtre des Champs-Elysées Mémorial de la Shoah Paris

mardi 17 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Gala annuel au Théâtre des Champs-Elysées Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy L'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Adresse : 15, avenue Montaigne, 75008 Paris

Contact :
gala@memorialdelashoah.org
ou 01.53.01.17.15

Tarifs des places :
260€, 160€, 110€, 60€

Un reçu Cerfa d’une valeur de 70% du montant total sera délivré pour les places à 260€, 160€ et 110€.

RÉSERVER

Comme chaque année, le Mémorial de la Shoah organise, au Théâtre des Champs-Élysées, un concert de soutien permettant de récolter une partie des fonds nécessaires au fonctionnement de l’institution. Un programme exceptionnel sera donné par l’ensemble Les Ambassadeurs~ La Grande Écurie, avec Stefano Rossi à la direction. Ils interprèteront des œuvres de Vivaldi.
Le mardi 17 novembre 2026
de 20h00 à 00h00
payant

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-17T01:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-17T20:00:00+02:00_2026-11-17T00:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier  75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)