Gala annuel au Théâtre des Champs-Elysées Mémorial de la Shoah Paris
mardi 17 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Adresse : 15, avenue Montaigne, 75008 Paris
Contact :
gala@memorialdelashoah.org
ou 01.53.01.17.15
Tarifs des places :
260€, 160€, 110€, 60€
Un reçu Cerfa d’une valeur de 70% du montant total sera délivré pour les places à 260€, 160€ et 110€.
Comme chaque année, le Mémorial de la Shoah organise, au Théâtre des Champs-Élysées, un concert de soutien permettant de récolter une partie des fonds nécessaires au fonctionnement de l’institution. Un programme exceptionnel sera donné par l’ensemble Les Ambassadeurs~ La Grande Écurie, avec Stefano Rossi à la direction. Ils interprèteront des œuvres de Vivaldi.
Le mardi 17 novembre 2026
de 20h00 à 00h00
payant
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-17T01:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-17T20:00:00+02:00_2026-11-17T00:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/
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