Gala annuel au Théâtre des Champs-Elysées Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Adresse : 15, avenue Montaigne, 75008 Paris

Contact :

gala@memorialdelashoah.org

ou 01.53.01.17.15

Tarifs des places :

260€, 160€, 110€, 60€

Un reçu Cerfa d’une valeur de 70% du montant total sera délivré pour les places à 260€, 160€ et 110€.

RÉSERVER

Comme chaque année, le Mémorial de la Shoah organise, au Théâtre des Champs-Élysées, un concert de soutien permettant de récolter une partie des fonds nécessaires au fonctionnement de l’institution. Un programme exceptionnel sera donné par l’ensemble Les Ambassadeurs~ La Grande Écurie, avec Stefano Rossi à la direction. Ils interprèteront des œuvres de Vivaldi.

Le mardi 17 novembre 2026

de 20h00 à 00h00

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-17T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T20:00:00+02:00_2026-11-17T00:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/



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