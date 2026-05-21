GALA Baixas
GALA Baixas samedi 27 juin 2026.
Baixas
GALA
1 Boulevard de la République Baixas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Gala du Foyer Rural Quand je serai grand, je serai… sections just dance,zumba kids, gym douce, hip-hop, chorale et latino mix. En Clôture Aubergeespagnole.Entrée libre….
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1 Boulevard de la République Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr
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English :
Foyer Rural Gala Quand je serai grand, je serai? sections just dance, zumba kids, gym douce, hip-hop, choir and latino mix. Free admission….
L’événement GALA Baixas a été mis à jour le 2026-05-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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