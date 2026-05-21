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GALA Baixas

GALA Baixas

GALA Baixas samedi 27 juin 2026.

Adresse : 1 Boulevard de la République

Ville : 66390 Baixas

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Baixas

GALA

1 Boulevard de la République Baixas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Gala du Foyer Rural Quand je serai grand, je serai… sections just dance,zumba kids, gym douce, hip-hop, chorale et latino mix. En Clôture Aubergeespagnole.Entrée libre….
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1 Boulevard de la République Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02  mairie@baixas.fr

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English :

Foyer Rural Gala Quand je serai grand, je serai? sections just dance, zumba kids, gym douce, hip-hop, choir and latino mix. Free admission….

L’événement GALA Baixas a été mis à jour le 2026-05-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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