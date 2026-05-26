Baixas

WEEK-END THÉÂTRE

Rue des Cordier Baixas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Week-end théâtre par l’association du Foyer Rural. Entrée libre. Participation au chapeau facultative.

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Rue des Cordier Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr

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English :

Weekend theater by the Foyer Rural association. Free admission. Hats off optional.

L’événement WEEK-END THÉÂTRE Baixas a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME