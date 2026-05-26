WEEK-END THÉÂTRE Baixas
WEEK-END THÉÂTRE Baixas samedi 4 juillet 2026.
Baixas
WEEK-END THÉÂTRE
Rue des Cordier Baixas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Week-end théâtre par l’association du Foyer Rural. Entrée libre. Participation au chapeau facultative.
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Rue des Cordier Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr
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English :
Weekend theater by the Foyer Rural association. Free admission. Hats off optional.
L’événement WEEK-END THÉÂTRE Baixas a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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