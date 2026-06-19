Gala de boxe Palatina Casino Barrière Deauville Deauville

Deauville

Gala de boxe Palatina

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ce grand gala de boxe international, organisé par Palatina Concept, verra s’affronter sur le ring plusieurs combats amateurs et combats professionnels.

Le gala de boxe anglaise, organisé par Palatina Boxing, porté par l’ancien Champion d’Europe Frank Nicotra, mêle boxe professionnelle et show inoubliable avec de la musique, un show de lumière, des entrées de boxeurs spectaculaires, des shows de danse…

Le public assiste aux combats tout en profitant d’un cocktail dînatoire assis servi tout au long de la soirée. Un DJ set clôturera la soirée.

Plusieurs combats professionnels, dont un championnat de France poids lourds, se disputeront sur le ring

– Le combat pour le titre de Champion de France poids lourds qui opposera Clément Gillet et Eder Galina Fortes

– Le retour de Voldy Toutin sur le devant de la scène.

– Le combat tant attendu du T-Rex, Tania d’Almeida

– Le combat de l’enfant de Lisieux, le vainqueur du quart de finale du challenge Jean-Claude Bouttier, Louis Ameline.

– L’affrontement du boxeur Georcy Taty Bouanga. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie palatina.concept@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala de boxe Palatina

This major international boxing gala, organised by Palatina Concept, will feature several amateur bouts and three professional bouts in the ring.

L’événement Gala de boxe Palatina Deauville a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SPL Deauville