GALA DE CLÔTURE CLUB DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE VIAS Vias
GALA DE CLÔTURE CLUB DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE VIAS Vias vendredi 26 juin 2026.
Vias
GALA DE CLÔTURE CLUB DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE VIAS
41 avenue de Béziers Vias Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Gala exceptionnel du Vias GR club au Théâtre de l’Ardaillon. “Au fil des souvenirs de Mamie Madeleine” vous embarque dans une grande histoire de famille pleine d’émotions. Un spectacle poétique, immersif et inoubliable à ne pas manquer.
Pour ses 5 ans, le Vias GR Club vous ouvre les portes d’un gala exceptionnel au Théâtre de l’Ardaillon. “Au fil des souvenirs de Mamie Madeleine” vous embarque dans une grande histoire de famille pleine d’émotions, de souvenirs et de transmission à travers trois générations. Un spectacle poétique, immersif et inoubliable à ne pas manquer. .
41 avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 12 09 81 54 viasgrclub@gmail.com
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English :
Au fil des souvenirs de Mamie Madeleine? takes you on an emotional family adventure. A poetic, immersive and unforgettable show not to be missed.
L’événement GALA DE CLÔTURE CLUB DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE VIAS Vias a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 ADT34
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