Vias

VIAS PLAGE EN FÊTE

Vias VIAS PLAGE Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

L’Association des commerçants de Vias-Plage vous invite à partager deux journées placées sous le signe de la fête et de la convivialité !

concerts live, animations pour les enfants et défilés festifs pour faire vibrer la station au rythme de l’été

L’Association des commerçants de Vias-Plage vous invite à partager deux journées placées sous le signe de la fête et de la convivialité !

Au programme concerts live, animations pour les enfants et défilés festifs pour faire vibrer la station au rythme de l’été. .

Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 09 36 08 91 stestella@hotmail.fr

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English :

The Vias-Plage Merchants Association invites you to share two days of festivities and conviviality!

live concerts, children?s entertainment and festive parades to get the resort moving to the rhythm of summer

L’événement VIAS PLAGE EN FÊTE Vias a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34