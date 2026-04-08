Vias

PARDON DES MOTARDS SAINT COLOMBAN

place du 11 Novembre Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’association Vias Beach Biker vous invite à célébrer la Saint-Colomban lors du traditionnel pardon des motards.

Au programme de cette journée ouverte à tous procession, bénédiction des motos et grande balade à moto.

L’association Vias Beach Biker vous invite à célébrer la Saint-Colomban lors du traditionnel pardon des motards, dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Au programme de cette journée ouverte à tous procession, bénédiction des motos et grande balade à moto. Un moment de partage et de passion autour des deux-roues, que vous soyez motard confirmé ou simple curieux.

Venez vibrer au rythme des moteurs et profiter d’une journée festive placée sous le signe de la bonne humeur ! .

place du 11 Novembre Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 13 40 10 29 viasbeachbiker@gmail.com

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English :

The Vias Beach Biker association invites you to celebrate Saint Columban’s Day at the traditional pardon des motards.

On the program: procession, blessing of motorcycles and motorcycle ride.

L’événement PARDON DES MOTARDS SAINT COLOMBAN Vias a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34