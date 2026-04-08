PARDON DES MOTARDS SAINT COLOMBAN Vias
PARDON DES MOTARDS SAINT COLOMBAN Vias dimanche 28 juin 2026.
Vias
PARDON DES MOTARDS SAINT COLOMBAN
place du 11 Novembre Vias Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’association Vias Beach Biker vous invite à célébrer la Saint-Colomban lors du traditionnel pardon des motards.
Au programme de cette journée ouverte à tous procession, bénédiction des motos et grande balade à moto.
L’association Vias Beach Biker vous invite à célébrer la Saint-Colomban lors du traditionnel pardon des motards, dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Au programme de cette journée ouverte à tous procession, bénédiction des motos et grande balade à moto. Un moment de partage et de passion autour des deux-roues, que vous soyez motard confirmé ou simple curieux.
Venez vibrer au rythme des moteurs et profiter d’une journée festive placée sous le signe de la bonne humeur ! .
place du 11 Novembre Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 13 40 10 29 viasbeachbiker@gmail.com
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English :
The Vias Beach Biker association invites you to celebrate Saint Columban’s Day at the traditional pardon des motards.
On the program: procession, blessing of motorcycles and motorcycle ride.
L’événement PARDON DES MOTARDS SAINT COLOMBAN Vias a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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