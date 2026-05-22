Gala de danse à Figeac Figeac
Gala de danse à Figeac Figeac samedi 13 juin 2026.
Figeac
Gala de danse à Figeac
Place Philibert Renaud Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les associations Alhambra et Enjailiance présentent leur spectacle annuel de danse à l’Espace François Mitterrand de Figeac
Les associations Alhambra et Enjailiance présentent leur spectacle annuel de danse à l’Espace François Mitterrand de Figeac. Cette soirée chorégraphique met en scène différents styles de danse dans une création artistique collective. Une exposition de photographies de danse de Jean-Louis Mouysset accompagne l’événement.
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Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 48 09 47 42 alhambrafigeac@yahoo.com
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English :
The Alhambra and Enjailiance associations present their annual dance show at Figeac?s Espace François Mitterrand
L’événement Gala de danse à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Figeac
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