Gala de danse All Dances Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

Gala de danse All Dances Au Fil des temps

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Après une année intense et riche en événements avec nos danseurs, notre équipe de coachs composée de Sabrina FADE, responsable du club ainsi vous propose deux spectacle sur jour afin de vous montrer l’évolution de nos danseurs !

Thème du premier spectacle: au fil des temps.

Partez pour un voyage fascinant à travers les époques: de l’âge de pierre au Moyen-âge jusqu’au mystère du futur. Laissez-vous emporter par des danseurs talentueux qui vous feront traverser les siècles avec énergie, émotion et imagination.

Un moment unique, immersif et inoubliable vous attend.

Un spectacle Exceptionnel. 250 Danseurs.

Style: Rock’N Roll acrobatique Danse Moderne Danse de salon Hip HopTout public

10 .

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 alldancesclub@gmail.com

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English :

After an intense and eventful year with our dancers, our team of coaches, including club manager Sabrina FADE, is now offering two shows a day to show you how our dancers are evolving!

Theme of the first show: as time goes by.

Take a fascinating journey through the ages: from the Stone Age to the Middle Ages to the mysteries of the future. Let yourself be carried away by talented dancers who will take you through the centuries with energy, emotion and imagination.

A unique, immersive and unforgettable experience awaits you.

An exceptional show. 250 dancers.

Style: Acrobatic Rock’N Roll Modern Dance Ballroom Dance Hip Hop

L’événement Gala de danse All Dances Au Fil des temps Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT EPINAL ET SA REGION